Mertens a Sky: “Potevo fare meglio, stiamo facendo bene. Sappiamo di essere forti”

Dries Mertens, attaccante azzurro, ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

“Potevo fare meglio, se avessi segnato sarebbe cambiata la partita. Il mister si è arrabbiato perché potevamo vincerla. La squadra sta ascoltando Gattuso, stiamo rispondendo bene. Dobbiamo continuare così. Siamo ai livelli del Napoli di Sarri? Difficile da dirlo, stiamo ancora trovando un sistema di gioco. Contro il Milan non abbiamo giocato male, abbiamo dominato la partita. Sappiamo di essere forti, vogliamo vincerle tutte. Non so più il mio ruolo, gioco dappertutto, ma mi diverto tanto“.