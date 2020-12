Juventus – Di nuovo out Demiral! Brutto infortunio muscolare che lo terrà fuori fino al 2021: le ultime

La Juventus ieri ha trionfato in casa contro la Dinamo Kiev per il match valido per la fase a gironi della Champions League ed ha così strappato un pass per gli ottavi di finale. Dopo una buona notizia però ne arriva una cattiva! Merih Demiral infatti dovrà stare lontano dai campi di gioco almeno fino al 2021.

L’ex difensore centrale del Sassuolo, uscito ieri a gara in corso per un fastidio muscolare, si è sottoposto a degli esami nella giornata di oggi che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo retto femorale della coscia destra. A comunicarlo è stata la stessa Juventus attraverso il report dell’allenamento di oggi pubblicato sul sito ufficiale della squadra piemontese.