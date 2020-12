Giuntoli a Sky: “Oggi vogliamo vincere, rinnovo Gattuso? Non ci sono problemi. Su Insigne…”

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo azzurro, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di AZ Alkmaar-Napoli.

“All’andata giocarono molto bene, a viso aperto. Non riuscimmo a trovare gli spazi giusti per fare gol. Entrambi vogliamo vincere. Rinnovo Gattuso? Gli avvocati si stanno cambiando le carte, in settimana sono arrivati i contratti. Non ci saranno problemi. Ho avuto l’onore di lavorare con due personalità importanti come Ancelotti e Rino. La squadra ha giocato con poca umiltà contro il Milan, avremmo dovuto avere più rispetto per gli avversari, abbiamo creato più di loro. Insigne musone? Lorenzo è un ragazzo particolare, si sente la responsabilità della squadra su di lui. Lui è un grande calciatore, Gattuso lo vuole sempre allegro, deve avere la forza di reagire alle difficoltà”.