Sono state tantissime le opere d’arte e i murales dedicati a Diego Armando Maradona dopo la tragica notizia della sua morte. Un segnale di rispetto, ammirazione, amore e affetto nei confronti del più grande calciatore della storia.

Un ricordo eterno di D10S, l’intento è quello di fissare la sua immagine per sempre nella nostra memoria affinché possa rimanere vivo e vegeto il suo ricordo. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta alcuni capolavori: “Diego che appare sul muro di una casa diroccata nella Siria devastata e potrebbe essere Villa Fiorito. Diego che inizia la sua corsa per il goal del secolo. Diego che a Berlino “Got is tot”, dio è morto. Diego che al Rione Sanità è dipinto “a testa alta” ed è “l’unica favola che racconterò”.

“Non poteva che essere così: Diego è un’ opera d’ arte, lo è sempre stato. Un’opera d’ arte di strada”, si legge dal quotidiano.

Questo era Diego , quello che è stato e che sarà ancora negli anni.