Gattuso a Sky: “Potevamo chiuderla, ci è andata bene. Non era facile imporsi. Sul rinnovo…”

Gennaro Gattuso, allenatore azzurro, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel dopo partita di AZ Alkmaar-Napoli.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Potevamo chiuderla, non siamo stati bravi, non è stata una bella prestazione. Secondo me ci è andata bene, abbiamo dato troppo campo a loro, non siamo stati bravi a gestire il vantaggio. Non è facile venire qua e imporsi. Dovevamo fare meglio, ultimamente chi entra dalla partita ci sta dando tanto, oggi ci hanno dato poco, ce la giocheremo la settimana prossima contro la Real Sociedad. Ci poteva stare pure la sconfitta, potevamo e dovevamo gestirla meglio. Ci sono cose positive, abbiamo creato, abbiamo giocato contro una squadra forte. Testa a Crotone, sarà una partita difficile dato il dispendio di energie. Rinnovo con il Napoli? Vediamo… la priorità per me è il lavoro, non i contratti. Posso lavorare anche con contratti di cinque mesi. So che sono pesante per i miei calciatori, ma sono fatto così. Vediamo quando si firmerà. Assenza Osimhen? Bisogna fare di necessità virtù, l’importante è arrivare a undici calciatori e scendere in campo. Speriamo recuperi il prima possibile, ma inutile continuare a dire che ci manca. So che alleno una squadra forte, Scudetto? L’obiettivo è la continuità”.