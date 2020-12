FOTO – Il Napoli presenta la sfida con l’AZ sui social con un “insolito” protagonista: i dettagli

Come di consueto, la SSC Napoli ha postato sui suoi profili social una foto con l’hashtag “matchday” per presentare il match di stasera che vedrà gli azzurri affrontare l’AZ Alkmaar. Una vittoria stasera sarebbe fondamentale per mettere in cassaforte il passaggio del turno che, prima di oggi, pare ancora molto in bilico.

Come uomo copertina della foto è stato scelto un calciatore un po’ insolito: stiamo parlando infatti di Fouzi Ghoulam! L’algerino, titolare nell’ultima sfida di Europa League contro il Rijeka, molto probabilmente verrà lanciato dal primo minuto anche stasera. In questo modo, il terzino sinistro, acquisirà un po’ di forma partita, che gli manca ormai da diverse stagioni, e permetterà anche a Mario Rui e Hysaj di rifiatare. Il primo infatti viene da 90 minuti giocati contro la Roma, il secondo invece è appena tornato dopo la positività al Coronavirus e sarebbe rischioso buttarlo subito nella mischia.

Di seguito lo scatto in questione pubblicato sui social del team partenopeo: