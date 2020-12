FOCUS – Az Alkmaar-Napoli: Dove vederla e probabili formazioni

All’AFAS Stadion di Alkmaar alle ore 21:00 andrà in scena Az Alkmaar-Napoli. La quinta giornata di Europa League ha in programma il match fra i bianco rossi che all’andata hanno vinto per 1-0 e gli azzurri che in testa al girone vogliono confermarsi e ottenere tre punti determinanti per giocarsi poi all’ultima giornata la vetta della classifica contro la Real Sociedad. Gattuso combattuto fra il 4-3-3 e il 4-2-3-1 proverà a battere un Az a pari punti con la Real Sociedad e che può giocarsi ancora le sue carte per giocarsi il passaggio del turno.

Nelle ultime 5 gare fra campionato ed Europa League gli olandesi hanno vinto 3 partite su 5, pareggiandone 1 e perdendone altrettante. Le vittorie sono arrivate con Heereveen, Emmen e Heracles (nell’ultimo turno) mentre il pareggio è arrivato in Europa contro la Real Sociedad così come la sconfitta. Gli azzurri nelle ultime 5 gare hanno ottenuto ben 4 vittorie e una sola sconfitta. Le 4 vittorie sono arrivate contro Rijeka, Bologna e Roma; l’unica sconfitta è sarrivata in campionato contro il Milan.

DOVE VEDERLA:

La partita sarà disponibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e TV8. Inoltre sarà anche disponibile in streaming su Sky go con un abbonamento calcio e sport; e su Now Tv con un abbonamento calcio.

PROBABILI FORMAZIONI:

AZ ALKMAAR (4-3-3): Bizot; Sugawara, Letschert, Martins Indi, Wijndal; Midtsjo, De Wit, Koopmeiners; Stengs, Boadu, Karlsson.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibay, Ghoulam; Bakayoko, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.