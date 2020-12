Il Napoli stasera alle 21 in Olanda contro l’Az Alkmaar ha il primo match point per chiudere il discorso qualificazione. Vincendo stasera, gli uomini di Gattuso hanno la possibilità di staccare il biglietto per i sedicesimi di finale di Europa League. In caso di sconfitta servirà battere la Real Sociedad tra una settimana al San Paolo. Potrebbero bastare anche 2 pareggi.