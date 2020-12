Dal 1989 è sempre stato il Napoli di Maradona: in Europa in campo sotto il segno di Diego

Il Napoli di Gattuso, questa sera, contro l’Az Alkmaar si giocherà la qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League. Una competizione, prima Coppa Uefa, cara agli azzurri. Una competizione che fu portata a casa dal Napoli di Diego Armando Maradona. L’edizione di Repubblica scrive:

“All’estero l’identificazione è ancora più forte, perché il Napoli è etichettata da tutti come la squadra di Maradona: qualunque sia la località di turno in cui si esibisce. Va avanti così dalla Coppa Uefa vinta nel 1989 dagli azzurri, guidati dal loro leggendario capitano. Ma stavolta ovviamente è una equazione esasperata all’ennesima potenza, visto che la squadra di Gattuso è sbarcata ieri pomeriggio in Olanda dove gioca oggi alle 21 con il lutto nel cuore (a una settimana esatta dalla scomparsa della sua Bandiera) ed è stata accolta con la giusta deferenza dagli avversari: a dispetto della mancanza di sensibilità da parte dei dirigenti della Union of European Football Associations, che non hanno previsto invece alcun tipo di celebrazioni.

Sono passati quattro giorni dalla agrodolce goleada contro i giallorossi e le lacrime iniziano faticosamente ad asciugarsi. Ma il Napoli è intenzionato a trasformare le emozioni in energia positiva pure in Europa League, affrontando l’ AZ Alkmaar con la stessa carica dimostrata in campionato. «Maradona è più famoso di San Gennaro, nella nostra città. Siamo onorati di indossare la sua stessa maglia e vogliamo fare bene per lui. Non basta una bella prova, però: ora c’ è bisogno di continuità e di ritrovare lo spirito di sacrificio della scorsa stagione. Per vincere bisogna anche battagliare, non sono sempre sufficienti le qualità tecniche » , ha detto alla vigilia Gattuso“.