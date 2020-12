CdM – Napoli-AZ Alkmaar, Gattuso prepara il turnover per la sfida di Europa League: i dettagli

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, Gattuso ha scelto di fare un po’ di turnover in vista della sfida di Europa League contro l’AZ Alkmaar. Parliamo infatti di cinque cambi rispetto all’ultima sfida che ha visto gli azzurri trionfare al San Paolo contro la Roma.

Si parte dal portiere, con Ospina recuperato si accomoderà in panchina Meret dopo le buone prestazioni fatte in occasione dell’assenza del colombiano. Sulla sinistra spazio a Ghoulam come contro il Rijeka mentre al centro, Maksimovic prenderà il posto di un affaticato Manolas. Dopo aver scontato la squalifica in Serie A torna anche Bakayoko! In attacco invece spazio a Politano dal primo minuto al posto di Lozano.