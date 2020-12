AZ-Napoli – Gattuso, gli ultimi schemi sono stati provati a Castel Volturno: Osimhen a lavoro per recuperare

Il Napoli di Gattuso è pronto per affrontare l’Az Alkmaar, questa sera, in Olanda. Gli azzurri con una vittoria potrebbero qualificarsi ai sedicesimi di finale di Europa League. All’appello per la partenza, però, è mancato Victor Osimhen. L’edizione odierna de Il Roma scrive:

“Ha svolto la rifinitura a Castel Volturno il Napoli. Così come è successo sempre in Europa League, Gattuso andrà allo stadio Afon solo per la conferenza stampa e non per allenare il suo gruppo. Il tecnico ha provato gli ultimi schemi prima di salire sull’aereo diretto in Olanda dove stasera sfiderà l’Az Alkmaar. Tutti convocati per quest’ultima trasferta della fase a gironi. L’unico a rimanere a casa è stato Osimhen perché sta ancora svolgendo le terapie alla spalla. Da capire se sarà almeno in panchina col Crotone o se ritornerà con la Real Sociedad”.