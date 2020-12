AZ Alkmaar-Napoli: la probabile formazione

Secondo le indiscrezioni riportate da Sky Sport, Gennaro Gattuso è pronto a schierare il 4-3-3 per affrontare l’AZ Alkmaar nella quinta partita della fase a gironi di Europa League. Vista l’assenza forzata di Victor Osimhen, Gattuso preferisce tornare con il modulo con cui ha esordito nella sua esperienza a Napoli. Dovrebbero esserci cambi in difesa con l’assenza di Manolas con al suo posto Maksimovic e con Ghoulam di nuovo dal primo minuto al posto di Mario Rui; in attacco dovrebbero restare fuori dai primi 11 Petagna e Lozano con Mertens confermato centravanti e Politano sulla destra.

NAPOLI(4-3-3) Ospina; Di Lorenzo; Maksimovic; Koulibaly; Ghoulam; Fabian Ruiz; Bakayoko; Zielinski; Politano; Mertens; Insigne