Brutte notizie per il portiere della SPAL, Etrit Berisha. L’albanese, in seguito alla positività riscontrata venerdi 27 novembre, è stato ricoverato per effettuare accertamenti clinici.

Il comunicato della Spal:

“S.P.A.L. srl comunica che a seguito della positività al Covid-19 riscontrata venerdì 27 novembre, nelle scorse ore il portiere biancazzurro Etrit Berisha è stato ricoverato presso il reparto specializzato Covid-19 dell’Ospedale di Cona per effettuare accertamenti clinici”.