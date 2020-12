Sebastiano Luperto, difensore del Napoli in prestito al Crotone, ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva a Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto riportato dalla nostra redazione:

Su Crotone-Napoli “Domenica sarà emozionante sfidare il Napoli, un momento speciale per me, ma abbiamo bisogno di punti e l’obiettivo sarà quello di fare risultato. Voglio giocare più partite possibili con la maglia del Crotone e arrivare a conquistare la salvezza. Ai miei ex compagni do appuntamento a domenica e auguro loro una buona partita”.

Su Maradona “Se n’è andato il dio del calcio, e la notizia mi ha scosso molto. Avendo giocato a Napoli so cosa rappresentava per la gente”.