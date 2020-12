L’ex Baroni: “Diego umilissimo, con lui ti sentivi invincibile. Questo è l’anno buono? Vi spiego”

Marco Baroni, allenatore ed ex difensore azzurro nell’epoca maradoniana dal 1989 al 1991, parla a Radio Kiss Kiss Napoli:

“Diego era un ragazzo splendido. La sua grandezza in campo l’hanno vista tutti, siamo concordi che non nascerà un nuovo Diego Armando Maradona.

Mi resta il ricordo vivo della sua grandezza umana, non aveva mai un gesto di disapprovazione, di accanimento, di conflitto con noi compagni e con lo staff”.

“Il calcio mi ha regalato tante soddisfazioni, ma la più grande fortuna è stata quella di aver condiviso il campo con lui: oltre ad aver conosciuto l’uomo, l’amico, l’umile tra tanta gloria ho conosciuto anche un trascinatore infinito. Quando eri con lui, sapevi che eri più forte degli avversari, era già vinta”.

“Ho sensazioni positive per il campionato azzurro: non vedo squadre in grado di ostacolare il Napoli verso lo scudetto, c’è solo il Milan che sta giocando un gran bel calcio ma potrebbe non durare molto“.