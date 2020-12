In diretta a Radio Kiss Kiss Napoli arriva Paolo del Genio, giornalista sportivo e radiocronista delle gare azzurre;

“Quei turnover massicci non sono sempre possibili: non che il Napoli non abbia sostituti all’altezza, il problema è che in partite come queste serve anche intesa e gamba, che chi non gioca i novanta minuti frequentemente non sempre riesce ad avere ed anche una sfida apparentemente semplice prende una brutta piega”.