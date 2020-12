Gazzetta: “Insigne come Totti, presto l’accordo con il club: decisivo Gattuso per un motivo”

Parere fondamentale sullo stato dell’accordo di prolungamento del contratto di Insigne arriva proprio da Mimmo Malfitano, penna della Gazzetta dello Sport che a Radio Kiss Kiss Napoli spiega:

“Ci stiamo avviando alla realizzazione dell’obiettivo di Lorenzo di essere come Totti. Nell’ultimo anno, grazie soprattutto al grande lavoro di Gattuso, è riuscito a capire che l’essere capitano non sia un peso ma un vanto.

Sono sicuro che è in dirittura di arrivo l’accordo con il club, sta iniziando a capire che lui non deve subire la posizione ma incidere sulla squadra: può solo migliorare”.