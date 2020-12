Alle ore 21 insieme alla Lazio scenderà in campo anche la Juventus nella quinta giornata della fase a gironi di Champions League contro la Dinamo Kiev. Andrea Pirlo, in assenza di Chiellini, si affida alla coppia difensiva Bonucci-De Ligt, insieme a Demiral. Titolarissimo Cristiano Ronaldo davanti, dopo aver saltato un turno di campionato per arrivare in forma a questa sfida. Di seguito le formazioni ufficiali:

Juventus (3-4-1-2):Szczesny; De Ligt, Bonucci, Demiral; Chiesa, Bentancur, McKennie, Alex Sandro; Ramsey; Morata, Ronaldo.

Dinamo Kiev (4-3-3): Bushchan; Kedziora, Zabarnyi, Popov, Mykolenko; Shepelev, Sydorchuk, Shaparenko; Tsygankov, Verbic, Gouveia.