Champions – La UEFA studia una rivoluzione nel format: i dettagli

La Champions League studia una possibile rivoluzione per quanto riguarda il proprio format. Come riportato da alcune fonti inglesi, quali il Times e il Telegraph, dalla stagione 2024 potrebbe essere eliminata la fase a gironi. Il numero di squadre partecipanti aumenterà da 32 a 36, e si andrebbe a disputare una sorta di campionato in cui ognuno affronta 10 avversari diversi. Si formerà una classifica, di cui le prime 16 compagini accederanno alla fase ad eliminazione diretta con accoppiamenti speculari, quindi prima contro 16esima, seconda contro 15esima e così via, mentre le altre squadre retrocederanno in Europa League. L’obiettivo dell’UEFA è quello di allontanare l’idea della Superlega, che affascina i club da tempo. Con il cambio di format nella massima competizione europea aumenterebbero il numero di partite e i ricavi da sponsor e diritti tv, con maggiori premi per i club.