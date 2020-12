Un vero e proprio gioiello ritrovato. Così Il Mattino celebra il ritorno di Zielinski da titolare, dopo la positività al Covid-19 che lo aveva tenuto lontano dai campi per ben 22 giorni.

Un gioiello dal valore incredibile, ben 110 milioni di euro la clausola messa dal Napoli in estate per blindarlo. Gattuso contro la Roma lo ha messo nel suo ruolo naturale e il polacco non si è lasciato pregare, sfoderando una prestazione a dir poco perfetta.

Con una condizione fisica totalmente ritrovata e un modulo ancora in divenire, Zielinski è pronto a diventare la vera arma in più di Gattuso.