Tuttosport – Osimhen out in EL e con il Crotone: ecco quando tornerà titolare

Victor Osimhen, infortunatosi durante la scorsa pausa nazionali, ha saltato già tre gare tra Serie A ed Europa League in cui gli azzurri hanno raccolto 6 punti su 9. Il nigeriano però non è vicino al rientro in campo dal primo minuto, anzi secondo Tuttosport dovremmo aspettare ancora qualche settimana per vedere il numero 9 azzurro titolare. Ecco cosa scrive il quotidiano:

“Allo Scida potrebbe rivedersi Osimhen ma non al primo minuto. Il nigeriano dovrebbe tornare titolare il 13 dicembre contro la Samp nello stadio che da quella gara, come ha confermato il sindaco De Magistriis avrà ufficialmente la denominazione di Diego Armando Maradona”.