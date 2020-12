Gli azzurri preparano il match contro l’AZ Alkmaar, in programma giovedì in Olanda per la quinta giornata di Europa League (ore 21). La squadra ha iniziato la seduta con attivazione in palestra. Successivamente, sul campo 1, esercitazioni di passing drill e lavoro di possesso palla a tema. Chiusura con partitina a campo ridotto. Terapie e lavoro personalizzato in campo e palestra per Osimhen. L’attaccante probabilmente non tornerà prima di metà dicembre: le sue condizioni.