Gattuso e l’imbarazzo della scelta. Dopo il match vinto contro la Roma, i dubbi di formazione si fanno ancor più forti per il tecnico calabrese. La superba prova di Demme davanti alla difesa lo mette in ballottaggio col gigante Bakayoko, mentre Fabian potrebbe perdere il posto da titolare a causa di un Zielinski in grande spolvero. Per non parlare del rientro di Osimhen, che metterà Mertens in bilico. Anche Politano e Lozano, entrambi al top contro i giallorossi, si contendono una maglia.

Infine in difesa, sia sugli esterni che da centrali, il Napoli ha davvero l’imbarazzo della scelta. Nel Terzo Millennio, nulla è per sempre e i titolarissimi sembrano ormai appartenere a un’ era glaciale.

Fonte: Corriere dello Sport