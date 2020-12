Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di MondoNapoli Live, con il solito appuntamento serale delle 21. Nel caso vi voleste rivedere la diretta integrale, basta cliccare qui. Questi gli argomenti della serata:

Dati di Napoli-Roma:

I nostri esperti sono partiti dalla disamina sul match di domenica sera: una partita in cui il Napoli ha stradominato e padroneggiato sulla Roma, dominando in lungo e in largo. In particolare, è stato evidenziato la totale inoperosità di Meret per l’assenza di occasioni per la Roma e la ritrovata concentrazione degli azzurri, che sono stati pure concreti davanti alla porta.

Top, Flop e Pagelle:

In seguito, si è passato all’analisi delle prestazioni dei singoli: si è partiti da Demme. Il regista ha giocato una buona partita, ha dato ordine alla manovra e non ha fatto rimpiangere Bakayoko. I migliori in campo sono stati Zielinski, Insigne e Manolas: il capitano ha giocato una splendida partita in un giorno sicuramente particolare. Il difensore greco ha rappresentato un baluardo insormontabile per Dzeko, mentre il polacco è tornato sui suoi livelli e il suo rientro potrebbe dare quel qualcosa in più sul piano dell’imprevedibilità.

Inoltre, i nostri esperti hanno sottolineato la prestazione di Politano, un calciatore in stato di grazia, che potrebbe rappresentare l’uomo in più per gli azzurri, e la buona prestazione di Meret, che ha dato solidità e sicurezza alla difesa; bene Mertens che è tornato a segnare, ma questo Napoli ha bisogno di un centravanti, dunque di recuperare Osimhen.

Analisi tattica:

Dopo, il nostro Gaetano Formisano ha mostrato, con la sua analisi tattica, tutte le mosse di Gattuso che hanno distrutto la Roma. In particolare, il centrocampo a 3, con una delle due mezz’ali che si alzava, e la superiorità sulle fasce hanno fatto la differenza.

L’omaggio al nostro Diego:

Infine, i nostri esperti hanno toccato un argomento che ci lascia tutti ancora increduli: la morte di Maradona. In questi giorni, tutti i più grandi giocatori, da ogni angolo del mondo, hanno omaggiato il nostro Diego, da Messi a Insigne, dal Boca per arrivare persino agli All Blacks. A Napoli si intitolerà lo stadio a Maradona, e la nuova denominazione sarà “Diego Armando Maradona”. Inoltre, il sindaco De Magistris ha deciso di intitolare anche una piazza, una strada e una stazione della metro al Pibe de Oro. L’ideale, per i nostri esperti, sarebbe una statua e un museo nei pressi dello stadio.

Inoltre si ringrazia il nostro sponsor ufficiale PIZZERIA MIRACOLI di Esposito Gianluca sito nel centro storico di Napoli, in via Miracoli 52.