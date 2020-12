Il tecnico Mircea Lucescu ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb dando un ultimo saluto a Diego Armando Maradona.

“Ci ha lasciati un grandissimo campione, un calciatore unico. Non dimenticherò mai le nostre sfide sul campo. Mi dispiace solo che dopo una grande carriera da calciatore si sia perso e nessuno lo abbia mai aiutato. E’ triste vedere come fosse finito male ma spero che ora possa riposare in pace“.