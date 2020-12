Il Mattino – Maradona, Diego eroe dei DueMondi: avanza una richiesta speciale in suo onore

Sull’edizione odierna de Il Mattino si può leggere una richiesta speciale in onore di Diego Armando Maradona:

“Gentile Direttore, perché non rinominare Piazza Garibaldi in Piazza Maradona?” Sul Il Mattino di sabato scorso in due fondi: “Diego capopolo di una città puntualmente, ingiustamente, offesa”, scrive nel suo Marilicia Salvia e Giuseppe Tesauro: “Diego con la sua carne e le sue ossa, con i suoi palleggi infiniti. Poi campionati, i goal, le vittorie, partite vinte quasi da solo, l’influenza positiva con i compagni, l’amore grande dei tifosi, le vittorie impensabili su altre grandi squadre”.

“Fu un condottiero. Un eroe dei DueMondi, lo stadio Diego Armando Maradona è già nello spirito che si respira nell’aria ma rinominare Piazza Garibaldi in PiazzaMaradona sarebbe, per chi giunge a Napoli, respirare aria di grandezza, di vittoria, di riscatto di un intero popolo. Appena usciti dalla stazione, in questo grande spazio, ci si proietterebbe nel mondo e già diventerebbe anima e corpo di questa preziosa città. Napoli luogo di incontro, di scambi, di conoscenze e di vittorie… Poi anche piazze e strade dedicate a Totò, Troisi, Daniele, i fratelli De Filippo, e così ancora a Marcello Gigante, Aldo Masullo, all’indimenticato, grande per impegno e cultura nel trasportare Napoli fuori dai confini, Gerardo Marotta”.