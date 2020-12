Gazzetta: “Tutti vogliono la maglia del Napoli stile Argentina! Richieste da tutto il mondo: si lavora per un obiettivo”

Tutti vogliono la nuova maglia del Napoli in stile Argentina, la maglia che richiama Diego Armando Maradona e il suo legame fortissimo con la città partenopea. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive a riguardo:

“La maglia che rievoca l’Argentina usata domenica contro la Roma in onore di Diego Armando Maradona è già cult. Tutti la vogliono. Curiosità: «E’ stata pensata più di sei mesi fa e il Napoli avrebbe dovuto usarla più avanti. Si richiama alle squadre del cuore di Maradona ed è una Kombat Pro», spiega Lorenzo Boglione responsabile vendite di Basic net. «Alcune andranno in vendita prima di Natale. Ma lavoriamo per produrne il più possibile in tempi brevi, viste le richieste giunte da tutto il mondo». Kappa e Napoli sono insieme dal 2015. Accordo fino al 2022, ma si lavora per proseguire”.