Sono terminate le partite delle italiane in questo martedi di Champions League: vittoria sofferta dell’Inter in Germania contro il Borussia Monchegblach per 3 a 2: gol di Darmian e doppietta di Romelu Lukaku che risponde all’altra doppietta di Plea dei tedeschi.

Per l’Atalanta invece pareggio sofferto 1a1 contro il Midtjylland con il primo gol di Romero in Europa.