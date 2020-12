Champions, i risultati dell’italiane dopo i primi 45′: le ultime

Sono appena terminati i primi 45′ minuti di questo martedi di Champions League: per le italiane è l’Inter di Conte ad essere in vantaggio 1 a 0 in Germania contro il Borussia Monchengblach, grazie al primo gol in nerazzurro di Matteo Darmian che non segnava in Europa dal 2015 (a Bilbao, con la maglia del Torino) per buona parte del match, fino a quando nei minuti di recupero il club tedesco ha agguantato il pareggio grazie al gol di Plea.

Risultato clamoroso invece nel match dell’Atalanta, poichè sono i danesi a sorpresa a essere in vantaggio sulla squadra di Gasperini per 1 a 0.