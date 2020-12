Bertoni: “Maradona unico, è un momento troppo triste per noi. Vi svelo un aneddoto in una partita contro l’Arezzo”

Daniel Bertoni, ex calciatore del Napoli negli anni ottanta, ha ricordato Diego Armando Maradona ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“E’ un momento triste, però dobbiamo lasciare la tristezza dentro di noi. Diego, calciatore straordinario e grande persona, va ricordato con l’allegria che lui ci ha donato. I napoletani lo ameranno per tutta la vita, non si sarebbero mai aspettati di vincere così tanto grazie a lui. Quando giocavamo insieme nel Napoli, calciavamo entrambi le punizioni, io essendo destro quelle sul lato sinistro e lui quelle sul lato destro. Mi ricordo che in una partita contro l’Arezzo in Coppa Italia, lui ha calciato sul lato dove sarebbe toccato a me farlo, ha segnato e quando sono andato ad abbracciarlo gli ho detto che doveva essere l’ultima volta che doveva farlo. Ha fatto tante cose belle non solo per i napoletani e per gli argentini ma per tutto il mondo, mi auguro che possa riposare in pace accanto ai suoi genitori perché ha avuto una vita molto agitata. Forza Napoli, evviva Diego”.