Claudio Bellucci, al Napoli dal 1997 al 2001, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli soffermandosi su Maradona e il numero 10 da lui indossato.

“Ho spiegato a mio figlio cosa significa indossare la 10 di Maradona. In realtà, però, non si può spiegare. Come se non fossi stato all’altezza di quel compito, mi vergogno anche un po’ per averla indossata. Gattuso? La squadra e il mister devono avere i loro meriti per aver battuto una delle squadre più in forma del campionato”.