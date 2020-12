Bacconi: “Con la Roma Gattuso ha interpretato bene la gara, il cambio modulo non c’entra”

Adriano Bacconi, allenatore di calcio, è intervenuto su Canale 21 per analizzare tatticamente la gara del Napoli contro la Roma. Ecco le sue parole:

“Il centrocampista in più ha indubbiamente aiutato, ma la cosa decisiva è stata la strategia messa in atto per la gara. Il Napoli ha fatto una partita d’attesa ha aspettato con pazienza il momento giusto per colpire, pensando prima a proteggersi dalla profondità dei loro trequartisti, con un 4-5-1 senza palla, nella propria metà campo. La Roma non ha trovato spazio, quindi il Napoli è venuto fuori e con più entusiasmo avrebbe potuto chiudere anche prima la gara. Gattuso ha comunque interpretato molto bene la gara, a differenza di Fonseca. Il Napoli soffre l’uscita difensiva, la Roma ha atteso ed a quel punto il Napoli arrivava agli attaccanti”.