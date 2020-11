Sky, Marani: “Il Napoli non deve fare l’ibrido, anche perché ha già un problema”

Matteo Marani, vice-direttore di Sky Sport, ha voluto commentare la prestazione del Napoli di ieri sera contro la Roma. Le sue parole:

“Il Napoli può giocare col 4-3-3, come accaduto ieri, o col 4-2-3-1. Il secondo modulo soprattutto quando torneranno Osimhen e Bakayoko. L’unica cosa che non deve fare il Napoli è l’ibrido, come è successo contro il Milan. E poi gli azzurri hanno un grande problema: deve vincere lo Scudetto con 4 punti di vantaggio sulla seconda perché ha perso una gara a tavolino e ha un punto di penalizzazione. E non è una banalità”.