Victor Osimhen è ancora alle prese con un infortunio alla spalla rimediato in Nazionale e il suo rientro, stando a Radio Punto Nuovo, sembra slittare.

Infatti, dopo esser stato assente contro Milan, Rijeka e Roma, Gattuso dovrà fare a meno del numero nove anche per la sfida di Europa League contro l’Az Alkmaar. Resta invece in dubbio la sua presenza in campionato contro il Crotone.