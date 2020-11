Rai – Milik, ADL spara alto: l’Inter si allontana, la Roma ci pensa per l’estate

Secondo Ciro Venerato, giornalista ed esperto di calciomercato per Rai Sport, Arkadiusz Milik è ancora merce pregiata per Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro continua a chiedere 18 milioni di euro per lasciarlo andare, con l’obiettivo di ricavarne circa 15. Per l’Inter l’acquisto non è sostenibile, almeno non a gennaio, così come per la Roma. Il club giallorosso, che comunque ha ancora il bomber polacco tra i suoi obiettivi, ha intenzione di provare a prenderlo la prossima estate a parametro zero.