Tra i tanti protagonisti dello sport ad omaggiare Diego Armando Maradona, c’è anche il connazionale Lionel Messi. La Pulce, dopo la rete contro l’Osasuna, ha tolto la maglia del Barcellona, per mostrare la vecchia maglia del Newell’s Old Boys, squadra dove il 10 blaugrana è cresciuto e nella quale Maradona ha militato.

Questo gesto, però, potrebbe costare caro a Messi: la maglia del Newell’s aveva come sponsor Adidas e, dunque, va in contrasto con quello del Barcellona, Nike. Il non aver oscurato il marchio, potrebbe portare l’asso argentino a dover pagare circa 3000 euro di multa.