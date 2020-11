Luca Quarto, il bambino salvato da Maradona: “È come se fosse morto il mio secondo padre”

Luca Quarto, il bambino salvato da Maradona è oggi un uomo. Il ricavato di quella amichevole con l’Acerrana gli ha salvato la vita e gli ha permesso di essere sottoposto ad una serie di delicate operazioni mediche. Oggi Luca vive a Rimini dove in estate gestisce un piccolo negozio di costumi.

Luca, nato con una malformazione al palato, la labioschisi, ha raccontato con emozione la scomparsa di Diego rilasciando delle dichiarazioni all’ANSA: “Gli sarò grato per sempre. È come se avessi perso il mio secondo padre”. L’uomo ha incontrato Maradona nel 2002, nel programma televisivo ‘C’è posta per te’ di Maria De Filippi, dove ha potuto ringraziare di persona El Pibe de oro.