L’ex Napoli Penzo: “Maradona? Spettacolare in allenamento! Napoli? Ecco dove lo colloco”

Domenico Penzo ha ricordato a TMW Maradona nel seguente modo:

“Mi porterà dietro l’idea di un eterno bambino innamorato del pallone. Ho avuto la fortuna di vederlo in allenamento, era sempre una meraviglia. Anche col maltempo, come rovesciate sotto l’acqua, la partita di Acerra sul campo fangoso… È questo il ricordo che posseggo. Era una persona molto generosa. Giudicare Diego per la sua vita non spetta a me, ognuno la gestisce come vuole. Mi piace ricordarlo per il giocatore che era”.

Ha poi parlato del Napoli: “Il Napoli di oggi è una squadra solida, ma con l’inconveniente della partita non disputata con la Juve e non credo che condizionerà; si può recuperare, poi con i ricorsi i vedrà. Il Napoli sul campo sta giocando bene. È un campionato condizionato dalla pandemia, penso che i partenopei possano lottare per lo scudetto: nelle prime quattro ce li vedo, poi avranno grandi motivazioni dopo la morte di Diego. Sarà una motivazione a dargli un ultimo regalo…”.