Lorenzo Insigne, con il gol su punizione realizzato ieri sera contro la Roma, ha raggiunto Vinicio nella top-10 della classifica dei marcatori della storia del Napoli.

Lo riporta la società attraverso un tweet:

🏅| @Lor_Insigne ha raggiunto Luis Vinicio alla 10ª posizione per numero di gol realizzati con la maglia del Napoli in @SerieA 💪



💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/UkgvmjAuSY— Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 30, 2020