Genoa-Parma, decide la doppietta di Gervinho! Maran a rischio

Il Parma di Liverani espugna il Ferraris e lascia le zone più calde della classifica. Nel Genoa debutta il portiere Paleari e spazio al 3-5-2 con coppia Scamacca-Shoumorodov. Nel Parma tornano in campo Gervinho e Cornelius, mentre esordisce il belga Busi.

Sono i rossoblu a controllare il gioco, ma la partita viene sbloccata al 10′ da Gervinho su splendido assist di Kucka. L’infortunio di Gagliolo costringe il Parma a far entrare Laurini dopo soli 19 minuti di gioco. Gli uomini di Maran continuano ad attaccare ma senza fortuna, tuttavia, le migliori occasioni capitano sui piedi dell’ex Roma che si divora più di una palla gol.

Dopo due minuti dall’inizio del secondo tempo, è ancora Gervinho a segnare, raddoppiando. Tuttavia, dopo appena tre minuti, il Genoa accorcia con Shoumorodov, l’uzbeko così sigla il suo primo gol in Serie A. Da qui in poi l’occasione più pericolosa sarà un tiro uscito di poco di Sturaro. Hanno poi conseguito tante azioni confusionarie, poche idee di gioco e tanti errori. Il Parma conquista così 3 punti d’oro, mentre per il Genoa la situazione si fa ancora più drammatica, e la panchina di Maran inizia a traballare.