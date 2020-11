Gattuso sulle celebrazioni per Maradona: “Capisco l’affetto per Diego, ma comportiamoci bene”

Dopo la partita contro la Roma, Rino Gattuso è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare la partita. Il tecnico azzurro ha voluto mandare un messaggio alla città, che in seguito alla morte di Maradona si è lasciata andare alle celebrazioni trascurando le regole in vigore per il Covid-19. Le sue parole:

“In città si respira un’aria triste ma in questo momento la città deve avere più buonsenso: troppa gente senza mascherina. Maradona è una leggenda a Napoli e lo capisco però in questo momento bisogna comportarsi bene, altrimenti ne pagheremo le conseguenze. Mi dispiace che la città stia soffrendo, per Maradona, per i negozi chiusi e per l’economia. Tutti noi dobbiamo comportarci bene e spero che da domani cambi qualcosa”.

Il video: