Cavani rischia 3 turni di squalifica per colpa…di una storia su Instagram!

Edinson Cavani, attaccante del Manchester United e ex Napoli, a causa di un Instagram’ Story potrebbe subire una squalifica di tre giornate.

Infatti il Matador ha utilizzato il termine “Negrito” ritenuto razzista dalla federcalcio inglese.

In realtà è un termine molto usato come vezzeggiativo in Uruguay, tant’è che Luis Suarez nel 2011 fu squalificato per lo stesso motivo.

La storia è stata poi cancellata ma adesso Il Matador è in ansia, dopo che ieri aveva siglato nei minuti di recupero il 3-2 finale nella vittoria contro il Southampton.