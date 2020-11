Ass. Clemente a KKN: “Faremo tante cose per onorare Maradona: le idee”

Durante la trasmissione “Radio Goal” in onda su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuta Alessandra Clemente, assessore al patrimonio, ai lavori pubblici e ai giovani per parlare della scomparsa di Maradona e di come la città lo onorerà. Le sue parole:

“Dobbiamo fare assolutamente tante cose per onorare Maradona, cambiare il nome allo stadio è la prima cosa. La piazza in cui si trova il murales potrebbe essere rinominata. Poi pensavo ad un monumento al campione o il recupero del Centro Paradiso. Le iniziative devono essere del popolo. Iter burocratico? La normativa prevede una deroga da parte del Prefetto, che ha dato massima disponibilità. È importante che il nome dello stadio venga cambiato il prima possibile, ma non riesco ad immaginare la cerimonia a porte chiuse”.