Maradona, parla l’amico: “Stava male da tempo, si è lasciato morire. Aveva un problema ultimamente”

Richy Castellanos, amico di Diego Armando Maradona, ha parlato ai microfoni di Radio Marte del campione argentino appena scomparso.

“Sappiamo che è tato il più grande di tutti i tempi ma sappiamo anche che ha avuto un epilogo progressivo. Da tempo non stava bene e si è lasciato andare, si è lasciato morire perché non voleva più stare in un mondo in cui nessuno si curava di lui e purtroppo è scomparso da solo”.

“Lo conosco dal 1993, me lo presentò Marcos Alonso. Ultimamente non aveva un problema con la droga ma con l’alcool: ingeriva pasticche con birra e vino”.