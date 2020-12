Altobelli: “Maradona era il numero uno! Il presidente della FIFA Infantino mi ha rivelato una splendida notizia”

Tra i tanti scossi per la scomparsa di Diego Armando Maradona c’è anche l’ex calciatore dell’Inter e campione del mondo con l’Italia del 1982 Alessandro Altobelli, che a “Il Bello Del Calcio”, programma di “Canale 21” ha dichiarato:

“È una tragedia, Maradona in campo era il numero uno. Mi ha dato molto fastidio sentir parlare di Maradona per la sua vita personale, tutti abbiamo i nostri problemi. Era un ragazzo esemplare, pochi mesi fa abbiamo trascorso una serata tra amici col presidente della FIFA Gianni Infantino, che mi ha contattato dicendomi che verrà organizzata una partita in sua memoria”.