Sky – Fonseca: “Oggi non abbiamo fatto nulla per fare risultato. Ecco cosa penso di Maradona”

Il Napoli vince 4-0 contro la Roma e si riscatta dopo la sconfitta con il Milan. Dopo la partita Paulo Fonseca è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per rispondere alle domande dei giornalisti. Le sue parole:

“C’è stata poca determinazione, non abbiamo avuto il coraggio giusto per ffrontare il Napoli, che ha meritato di vincere. Non abbiamo fatto nulla per fare risultato. Negli scontri diretti abbiamo fatto solo 2 punti? Noi non eravamo i migliori prima di queste partote ne dopo, tutte lae parite sono test, non solo quelle contro le grandi. oggi non abbiamo fatto una buona partita senza aggressivitò e senza coraggio.

Non voglio trovare scuse, abbiamo giocato male, non abbiamo chiusi gli spazi e loro hanno trovato spazi tra le linee. nella prima parte abbiamo iniziato bene ma poi non abbiamo proseguito. Il Napoli è una grande squadra e ci ha messo in difficoltà, noi abbiamo avuti difficolta in difesa. gli abbiamo permesso di uscire con la palla al piede.

Sulla fascia destra non abbiamo chiuso il mediano e il difensore centrale e gli abbiamo invitati a giocare fuori. La linea a 5 è rimasta a zona e non riuscivamo ad uscire. Maradona? Per tutti noi che abbiamo visto Diego era un giorno diverso ma poi dovevamo pensare alla partita e non l’abbiamo fatto .Dzeko? E’ stato fermo tanto tempo, non è nella sua miglior condizione ma non possiamo cercare scuse.”