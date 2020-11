Sky – Dzeko: “Oggi il Napoli ha meritato, dobbiamo svegliarci”

“Non è stata la nostra serata, non è in dubbio che non abbiamo fatto bene. Ora pensiamo al futuro, capendo che questa sconfitta non va bene. Prima di questa partita eravamo troppo forti; ora siamo nella condizione di dover imparare a gestire le situazioni. Noi fino ad oggi, tranne la partita con il Verona, abbiamo fatto bene; oggi non eravamo noi, abbiamo perso troppi palloni, ma come detto dobbiamo svegliarci subito e tornare ad essere la Roma della scorsa settimana. Abbiam giocato contro 3 grandi, e tranne che con il Napoli, che oggi ha meritato, abbiamo giocato bene contro Milan e Juventus; abbiamo ancora tante partite dovremmo migliorare.”

Così Edin Dzeko ha commentato ai microfoni la sconfitta della sua Roma sul Napoli ai microfoni di Sky Sport.