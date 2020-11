Serie A: Fuga Milan e sprofonda il Crotone

La nona giornata di serie A potrebbe influire in maniera enorme sul campionato. Infatti con la vittoria di oggi il Milan si porta a +5 dalla seconda. I rossoneri hanno giocato contro la Fiorentina una partita perfetta ed hanno vinto 2-0 con le reti di Romagnoli e Kessie, quest’ultimo ha anche sbagliato un rigore. L’altra partita della Serie A invece ha donato meno emozioni ma anche questa può aver sancito un importante sentenza. A Bologna i rossoblu si sono imposti sul Crotone per 1-0 con la rete di Soriano. Giornata importante per il Bologna che per la prima volta dopo il 25 settembre 2019 non ha raccolto il pallone della rete. Invece per il Crotone la situazione è critica, infatti i calabresi si trovano all’ultimo posto con solamente due punti all’attivo.