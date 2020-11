Alle 12:30 scenderanno in campo Lazio ed Udinese, gara valevole per la nona giornata di Serie A. I biancocelesti potrebbero approfittare dei passi falsi di Juventus ed Atalanta, mentre l’Udinese deve fare punti in chiave salvezza. Inoltre, i bianconeri vengono da una grande vittoria contro il Genoa e vorrano dare seguito alla bella prestazione di settimana scorsa. Queste le scelte di Inzaghi e Gotti:

LAZIO (3-5-2) – Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile.

UDINESE (3-5-2) – Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Forestieri, Pussetto.