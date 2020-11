PRIMA PAGINA – Gazzetta dello Sport: “Quando Maradona divenne il più grande”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport apre con la vittoria dell’Inter sul campo del Sassuolo per 3-0. L’Inter c’è e non vuole più perdere punti, dopo la batosta con il Real i neroazzurri si sono rialzati e hanno ripreso a pedalare come vuole Conte. Nel taglio basso spazio alla Juventus che sul campo del Benevento non va oltre l’1-1 e a fine gara perde anche Morata, espulso, per proteste. L’articolo di fondo è invece dedicato a Maradona, con l’editoriale di Alberto Cerruti: ‘Quando Maradona divenne il più grande di tutti‘, editoriale dedicato alla vittoria del Mondiale 86’ con l’Argentina, con la famosissima ‘Mano de Dios’.